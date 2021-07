FRA Production di Dusino San Michele diventa internazionale e si apre a nuovi mercati: nasce FRA Group

È stata ufficialmente formalizzata la nascita di FRA Group, di cui è capofila FRA Production, azienda manifatturiera di Dusino San Michele leader nella produzione e commercializzazione di prodotti tessili tecnici.

Questo passaggio suggella un’evoluzione iniziata nel 1962, anno di fondazione dell’azienda, e culminata nel 2018, anno in cui FRA Production ha completato l’acquisizione di BeoCare Inc., società statunitense specializzata nella produzione di dispositivi tessili medici, diventandone proprietaria al 100%.

Oltre a FRA Production e BeoCare, FRA Group, il cui quartier generale è a Dusino San Michele, comprende un portafoglio di brand diversificati: ne fanno parte il marchio Surgifix, (prima rete tubolare elastica brevettata nel 1962); Ecotton bag, resistente borsa a rete in cotone naturale, dal bassissimo impatto ambientale; e infine Euronet nell’ambito delle reti per uso alimentare.

Un’ulteriore conferma del processo di internazionalizzazione del Gruppo, che ha chiuso il 2020 con un fatturato complessivo di oltre 21 milioni di euro, è la recente conquista di due nuovi mercati nel Centro America: a Cuba, attraverso un partner commerciale, FRA Group ha iniziato a vendere i propri prodotti tessili per uso medicale mentre in El Salvador ha cominciato a commercializzare reti alimentari.

“Mai come oggi ci sentiamo una realtà solida, strutturata e aperta al cambiamento, alla competizione e all’innovazione – commenta Andrea Colombo, amministratore delegato di FRA Production e CEO/Presidente di BeoCare – Siamo particolarmente orgogliosi di avere rivestito, in quasi sessant’anni di attività, un ruolo primario nella crescita economica e culturale del territorio astigiano con FRA Production; ma anche di potere adesso consolidare la nostra posizione sul mercato mondiale, estendendo la nostra presenza a due nuovi Paesi tanto nel settore alimentare, quanto in quello healthcare, che in questo periodo è per noi particolarmente strategico. I nostri progetti a breve termine si focalizzano infatti su nuovi prodotti studiati per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle persone non autosufficienti”.

In ambito medicale FRA Production produce e fornisce presidi per l’incontinenza e la ginecologia, la rete tubolare elastica Surgifix, la medicazione per le dita pronta all’uso Singlefix e altri tipi di bende con molteplici destinazioni d’uso: una gamma di prodotti che, con l’acquisizione di BeoCare, si è ulteriormente ampliata. L’azienda statunitense è infatti uno dei principali player nella produzione di referenze tessili per il settore: non solo reti e bende elastiche, ma anche mutandine rivolte a chi soffre di disturbi urinari e chi ha subito interventi ginecologici, reggiseni e pancere post-chirurgici, fasce addominali e indumenti ortopedici.