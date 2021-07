Federico Fornaro ad Asti per presentare il libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum”

Venerdì prossimo, 23 luglio alle 18, Federico Fornaro, capogruppo alla Camera dei deputati di LeU (Liberi e Uguali), presenterà il suo ultimo libro dal titolo “2 giugno 1946. Storia di un referendum”.

La presentazione si terrà alla Casa del Popolo Santa Libera in via Brofferio 129 ad Asti. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’ISRAT (Istituto Storico per la Resistenza e la Storia Contemporanea di Asti) e sarà moderato da Mario Renosio, direttore dell’ISRAT.