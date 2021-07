Embraco: Chiorino incontra i lavoratori con i parlamentari Lollobrigida e Delmastro

L’assessora regionale Elena Chiorino ha incontrato i lavoratori Embraco con i parlamentari Lollobrigida e Delmastro

“Adesso si proceda alla ratifica della cassa entro il 22 luglio. Più di un mese fa avevamo dato la soluzione con due emendamenti, uno bocciato e l’altro approvato – dichiara l’onorevole Francesco Lollobrigida capogruppo di FdI alla Camera dei Depuati – Ora che la soluzione sembra essere stata compresa, attendiamo la ratifica della cassa e un minuto dopo si corra con il piano di reindustrializzazione che per noi ha già un nome, Italcomp”.

L’assessora al lavoro Elena Chiorino ha poi dichiarato: “Confermo che il tavolo settimanale ci sarà viste le imminenti scadenze: i lavoratori hanno dimostrato in questi anni di essere persone responsabili, ma non possono esserlo soltanto loro e la Regione come ha fatto finora, e pronta a fare la sua parte”.