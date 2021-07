E-State in Rava & Fava: nei due punti vendita di Asti giornata dedicata a BIOlilium

Sabato 31 luglio per E-State in Rava & Fava nei due punti vendita di Asti – piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 – sarà ospite BIOlilium, dinamica azienda acquese specializzata nella produzione di infusi di erbe officinali biologiche.

BIOlilium, situata nelle colline del Monferrato, segue una filiera controllata e certificata. La valorizzazione del territorio ed il connubio tra benessere e naturalità sono il filo conduttore delle sue produzioni artigianali.

Menta, melissa, timo, finocchio, rosa e lavanda in infusione leggermente dolcificate con succo d’agave e l’aggiunta di una piccola quantità di limoni bio freschi di Sicilia.

Le materie prime provengono da selezionate coltivazioni officinali del nostro territorio con metodi che lasciano inalterate le proprietà delle singole erbe.

Il risultato è una bevanda sana, fresca e dissetante che si può utilizzare durante l’arco della giornata e che dona benessere grazie alle proprietà delle singole erbe.

Sabato prossimo degustazione gratuita delle singole bevande con una promo d’invito alla prova.

GIORNATA BIOLILIUM 31-07-2021