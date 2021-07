Doppio concerto a conclusione della XI Masterclass dell’Asti Sistema Orchestra

Saranno due concerti a concludere l’undicesima edizione della Masterclass dell’ASO Asti Sistema Orchestra, tenuta dal maestro Raffaele Napoli e ospitata nella struttura della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita di Asti.

I giovani musicisti hanno trascorso cinque giorni immersi in esecuzioni orchestrali, seguiti dagli insegnanti Antonella Pronesti (violino), Silvio Verri (violoncello) e Fabio Poggi (direzione d’orchestra) e diretti dal maestro Raffaele Napoli che ha al suo attivo la direzione di diverse orchestre italiane come la Sinfonica di Sanremo, la Sinfonica della R.A.I. di Torino, la Filarmonica Marchigiana, la Filarmonica di Salerno, la Sinfonica della Provincia di Lecce, Orchestra Haydn di Bolzano, la Sinfonica Abruzzese, Scarlatti di Napoli.

Il Maestro Raffaele Napoli

“Anche quest’anno è stata un’occasione per approfondire le conoscenze musicali e acquisire consapevolezza musicale – ha commentato Pronesti, presidente ASO oltre che insegnante – Il maestro Napoli ci ha esortato ad andare al di là delle note e a ‘fare musica’ e così abbiamo iniziato a parlare il ‘musichese’, un linguaggio unico che ci permetterà di crescere ancora di più musicalmente”.

Ancora volontà di migliorarsi, quindi, per l’ASO che ha all’attivo nell’ultimo periodo la partecipazione a diversi concorsi nazionali ed internazionali, ultimo in ordine di tempo il Premio Harmonika in cui l’esemble orchestrale ha totalizzato il punteggio di 100/100 ricevendo il primo premio assoluto.

“È stata una settimana impegnativa per tutti e ricco di momenti di condivisione, indispensabili per creare unione nei ragazzi dell’orchestra. Ringrazio tutte le famiglie oltre che i ragazzi che hanno aderito con entusiasmo” conclude Pronesti che estende i ringraziamenti anche agli allievi ASO più piccoli. Lunedì scorso, 26 luglio, sono stati infatti i bambini i protagonisti di una giornata musicale conclusasi con un saggio: un’occasione anche per loro per poter mostrare il loro impegno nello studio musicale che nonostante le difficoltà non è venuto meno anche nei mesi di pandemia.

Gli appuntamenti con l’orchestra ASO sono questa sera alle 21 nel cortile della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita (via Bocca) e domani sempre alle 21 nella chiesa San Martino ad Asti.