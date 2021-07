Dopo un altro intenso week end, proseguono le iniziative di “Calosso c’è”

Gabriele Mago Gentile e l’affascinante cantante Nicole Magolie hanno allietato con grande coinvolgimento del pubblico il sabato sera del secondo fine settimana con “Calosso c’è”, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Calosso in collaborazione con le varie realtà locali.

Nel parco del Castello di Calosso, concesso dalla famiglia Balladore Pallieri, i due artisti hanno dato vita ad uno show per tutta la famiglia, tra divertimento e magia e tanta musica.

Si è proseguito domenica pomeriggio, con “Cammina Cammina”, organizzata dalla Pro Loco a cui hanno partecipato un centinaio di camminatori che si sono poi fermati a cena per tifare e poi festeggiare insieme la vittoria della Nazionale Italiana di calcio ai Campionati Europei.

Qualche giorno di pausa e si ricomincia. “Calosso c’è” prosegue con diversi eventi nel prossimo fine settimana.

Sabato 17 è in programma la serata di mezza estate nella Nuova Polisportiva Calossese con apericena a partire dalle ore 19,30 su prenotazione al 340.3490877 entro venerdì 16 luglio.

A seguire, dalle ore 21,00 Concerto Mik Soave con SDR Soave and Dirty Rockers con “Tutto in una notte – VASCO VS LIGA ”, band nata per dare corpo al progetto del cantautore calossese Mik Soave.

Si preannuncia come una serata di travolgente rock da far perdere la voce ma riempire di felicità.

Domenica 18 sarà una giornata intensa che inizierà fin dal mattino con un ricchissimo programma.

Si inizia alle 9,00 in piazza Sant’Alessandro, dalle 8,30, con il ritrovo con colazione presso il Bar GES e le iscrizioni al 20° Vespa raduno che partirà alle 10,30 per un giro alla scoperta tra le colline del moscato di Langa, Monferrato, i vigneti Calossesi, patrimonio UNESCO, per concludere con un pranzo al ristorante Il Duca Bianco con un menù ricco e sfizioso. Per info e prenotazioni pranzo: Carlo 3384054494

Giusto il tempo di tirare il fiato ed ecco, dalle 19,00, una nuova ricca serata di mezza estate nella Nuova Polisportiva Calossese, in località Piana del Salto. Si comincia con il teatro con “Il Segreto del Bosco Vecchio” dal romanzo di Dino Buzzati con Mario Nosengo, Rebecca Bona, Lorenza Gerbo, Costanza Griffa, Beatrice Goria e, al flauto, Simona Scarrone, per uno spettacolo che si preannuncia imperdibile per gli adulti e immancabile per i bambini.

Alle ore 20,30 è prevista la cena a cura della Pro Loco, su prenotazione ai numeri: 391.7252974 (Mauro) e 333.1185425 (Teresa) e si proseguirà con la musica dal vivo, alle 21,30, con il gruppo Abra Ensemble: Quintetto anomalo, composto da voce, chitarra, basso, percussioni e fisarmonica. Un viaggio per il mondo attraverso la musica, con vasto repertorio Folk che passa dal Blues al Jazz al Pop.

E tra un evento e l’altro, a Calosso sta prendendo forma il grande progetto di recupero della memoria del territorio con “Identità Future”. Per saperne di più clicca qui ->A Calosso il ricordo del passato con il grande progetto “Identità future“