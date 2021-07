Donata al Comune di Villanova d’Asti una preziosa stampa antica

La giunta comunale di Villanova d’Asti ha accettato la donazione liberale di una stampa dell’opera “Villanova dell’Astegiana” tratta dal “Teatrum Sabaudiae”.

“Il “Teatrum Sabaudiae”, risalente al 1682, fu il risultato dell’ambizioso progetto intrapreso dal duca Carlo Emanuele II di Savoia di raccogliere in due volumi 145 tavole che illustrassero i suoi possedimenti. Il primo volume contiene carte geografiche, ritratti e vedute di Torino con piazze ed edifici, mente il secondo volume presenta le vedute delle principali città del ducato fra cui “Villanova dell’Astegiana”. Giacomo Francesco Baldissera dona al comune di Villanova d’Asti la stampa della città disegnata da Tommaso Borgonio; si tratta la prima edizione latina che verrà seguita, nel secolo successivo, da un’ulteriore edizione latina e da versioni neerlandesi e da due francesi.” – spiega il sindaco di Villanova d’Asti Christian Giordano.

“Sono felice di aver avuto l’opportunità di dare un segno duraturo nel tempo del mio affetto nei confronti della comunità villanovese – commenta così Giacomo Baldissera – che mi accoglie da un quarto di secolo. La mia dimora settecentesca di Via San Martino non è rappresentata dal Borgonio contrariamente al pozzo di rimpetto ed era contenuta dalle mura ed in particolare dal bastione della Mezzaluna dolce. E’ per me un privilegio trascorrere il mio tempo libero immerso in tanta storia”.

Per l’Amministrazione Comunale è una grande soddisfazione avere ottenuto questa donazione. La stampa in una cornice seicentesca è stata appesa nell’ufficio del Sindaco. Si è tenuta una piccola cerimonia per ringraziare il donatore che si sente a tutti gli effetti cittadino villanovese dopo aver ristrutturato la sua dimora nei pressi della chiesa di San Martino.

Una piccola curiosità che si nota in questa stampa: la Torre civica aveva una guglia, che oggi non esiste più, che la rendeva più alta di circa 5-6 metri rispetto alla attuale.