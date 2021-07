Domenica nel centro storico di Asti la “Fiera di Mezza Estate” con circa 300 banchi

E’ il primo evento fieristico dell’anno: domenica nel centro di Asti, dall’alba al tramonto, si terrà la “Fiera di Mezza estate” con circa 300 banchi. Nell’occasione i negozi potranno restare aperti.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Euro Fiva Duemila presieduto da Orazio Barone, che gestisce gli eventi fieristici per il Comune. Gli spazi saranno quelli consueti delle fiere nel centro storico: l’anello di piazza Alfieri, il primo tratto di corso Dante, corso Alfieri fino a via Rossini, viale alla Vittoria, tutta la zona di piazza Libertà e l’area dietro la Prefettura.

Al centro di piazza Alfieri, spazio ai più piccoli con i giochi gonfiabili.

L’evento recupera l’appuntamento con la “Fiera di Primavera” originariamente previsto per domenica 11 aprile e poi sospeso causa Covid. “Mentre era stata confermata la Fiera d’Autunno dell’ottobre scorso – spiega Dino Penna (Consorzio Euro Fiva Duemila) – quella di “Mezza Estate” sarà la prima di quest’anno vista anche la cancellazione della Carolingia di maggio. Tutto è stato organizzato nel rispetto di protocolli e regole”. Per i clienti, l’invito a indossare la mascherina, igienizzare le mani o indossare i guanti, mantenere la distanza. “Anche se all’aperto non è più obbligatorio avere la mascherina – continua Penna – invitiamo comunque a comportamenti attenti”.

Sulle bancarelle tanti i generi merceologici, dall’abbigliamento all’arredo, dalla biancheria per la casa alle scarpe, proposti da operatori provenienti soprattutto dal centro e Nord Italia.

La “Fiera di Mezza Estate” è nell’elenco delle manifestazioni coordinate dal Consorzio Euro Fiva Duemila, come la Mostra mercato antiquariato (in programma ogni quarta domenica del mese nelle piazze Alfieri e Libertà) e la rassegna “Asti prodotti, gusti e sapori”: sospesa nei mesi di luglio e agosto, tornerà a settembre con molte novità.