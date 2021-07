Domani incontro su biodiversità e cambiamento climatico in Piemonte

“Biodiversità e cambiamento climatico in Piemonte. Quali impatti? Quali soluzioni”. Se ne parla domani, 13 luglio, nel corso dell’incontro che si terrà alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (su invito), e che verrà trasmesso in diretta sul canale Facebook di Piemonte Parchi a partire dalle 9.

Il lavoro ha visto il coinvolgimento di ben 110 esperti che hanno collaborato con Regione Piemonte e Arpa Piemonte. Sono stati analizzati gli impatti del cambiamento climatico sui nostri territori e identificate misure, calate sulle realtà locali, utili per contrastare questi impatti.

Una attenzione che è particolarmente importante, essendo il Piemonte la regione con la massima biodiversità a livello italiano ed europeo.

Durante la mattinata, dopo i saluti istituzionali del Comune di Nichelino, dell’Ente di gestione Parchi Reali e delle Fondazioni G. Goria e CRT, verrà presentato il progetto della Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico, strumento che dovrebbe implementare misure di mitigazione e adattamento per il Piemonte. L’attenzione si concentrerà su quanto il clima regionale stia cambiando, per poi arrivare a un focus dedicato agli impatti su vegetazione e sulla fauna. La mattinata si concluderà con un approfondimento sulle misure emerse e necessarie per tutelare la biodiversità.

In allegato il programma dell’evento Programma incontro Biodiversità e cambiamenti climatici