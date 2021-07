Dalla Valcerrina a Torino il grido di dolore per i cinghiali

“Quello dei cinghiali è un problema che sta diventando insostenibile. Sono vent’anni in pubblica amministrazione e ne sento sempre parlare ma nulla è stato fatto, pertanto c’è una frustrazione elevatissima”.

A parlare è Fabio Olivero, presidente dell’Unione dei Comuni della Valcerrina e sindaco di Odalengo Grande che ha preso parte in settimana a Torino alla manifestazione della Coldiretti per sensibilizzare sulla grave situazione dei danni provocati dal proliferare dei cinghiali, un’emergenza che ormai è in tutta Italia.

“Purtroppo – dice ancora Olivero – questa situazione riguarda aree che sono ingiustamente considerate periferiche ma vorrei sottolineare che è tanto grave perché incide sulla possibilità di fare agricoltura nei nostri territori e di continuare a viverci. Sento parlare da anni di contenimento degli animali ma ormai, con la crescita vertiginosa che si è avuta, prima di parlare del contenimento occorre riportare il numero ad una quota tale che sia possibile, pertanto è necessaria una drastica riduzione”.