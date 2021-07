Dalla Banca d’Alba un aiuto concreto dopo la grandinata di martedì sera

Le zone colpite dalla grandinata di martedì sera sono diverse in tutta Italia; nella nostra regione particolarmente colpiti il torinese e il Roero.

Per dimostrare vicinanza ai propri Soci e Clienti in momenti di difficoltà come questo, Banca d’Alba ha stanziato tempestivamente un plafond a tasso zero e zero spese a favore delle aziende agricole che hanno registrato danni dopo la violenta grandinata dei giorni scorsi.

Le filiali sono già pronte a dialogare con le aziende, al fine di verificare i danni subiti e garantire loro sostegno.

“La nostra struttura – dicono da Banca d’Alba- è snella e operativa: martedì sera eravamo già al telefono per condividere tra noi un piano d’azione concreto, per essere pronti all’apertura di mercoledì mattina con soluzioni immediate. Noi ci siamo.”

