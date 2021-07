Da Villanova d’Asti a Pian del Re: gli scatti dei cercatori di bellezza villanovesi Alessio Colitti e Enrico Genestrone

Il giovane cercatore di bellezza Alessio Colitti, di Villanova d’Asti, ha trovato un collega, il compaesano Enrico Genestrone.

Alessio ed Enrico vanno alla ricerca di posti nascosti dove poca gente conosce per fare scoprire il territorio dove abitano, ma non disdegnano uscite fuori porta come quella di Enrico che ha fatto alcuni scatti questo tre scatti al Pian del Re in provincia di Cuneo.

Intanto Alessio Colitti continua il suo percorso di fotografie da Villanova D’Asti come quella di copertina e quella che trovate qui sotto, tutte le foto sono state scattate nell’ultimo mese, tra il 22 giugno e il 23 luglio.