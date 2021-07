Cucina e ricette estive da tutto il mondo alla Bottega Rava e Fava di Asti

Per E-state in Rava & Fava dal 7 al 31 luglio alla Bottega di via Cavour 83 ad Asti sarà dato spazio a prodotti, cucina e ricette da tutto il mondo.

Tre i cereali che saranno propsti: la pregiata quinoa real delle Ande, il cous cous fatto a mano dalle donne palestinesi e la pasta italiana di grano duro di Libera Terra. Il vasto assortimento di spezie della comunità di produttori ‘Podie’ in Sri Lanka saranno ingredienti base delle ricette dal gusto tipicamente estivo che saranno presentate.

La quinoa real è prodotta sulle Ande Boliviane (terrazzamenti situati sui 4000 metri di altezza) dai piccoli produttori biologici riuniti in Associazione per difendere questa coltura, testimone di biodiversità; naturalmente priva di glutine si presta a numerose fresche e gustose ricette in cucina.

Il cous cous di grano duro biologico della pregiata qualità Meftoul è da filiera palestinese dal campo alla lavorazione manuale nel campo profughi di Gerico; ottimo per insalate fredde.

Dalle terre libere dalle mafie proporremo la pasta biologica da grano duro italiano proveniente da terreni confiscati ; la semola è molita a freddo e la trafilatura è al bronzo la rendono ideale per molte fresche preparazioni estive.

Tutte le ricette che presenteremo prevedono l’utilizzo delle spezie coltivate in Sri Lanka dai contadini riuniti in Podie, organizzazione nata per sottrarli alla speculazione degli intermediari; la gamma di spezie è completa: curcuma, pepe nero e bianco, cumino, noce moscata, cardamomo, zenzero, cannella, coriandolo, curry e sesamo. Per tutto il periodo piccolo ricettario in omaggio ed una promo come come invito alla prova.

Di seguito il volantino della promo –> FOCUS CUCINA LUGLIO 2021