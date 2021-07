Covid: oltre 1,5milioni di piemontesi vaccinati con le due dosi, accesso diretto per il personale scolastico

Sono 42.017 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18).

A 34.738 è stata somministrata la seconda dose. Il totale dei piemontesi che hanno ricevuto le due dosi di vaccino supera così il milione e mezzo (per l’esattezza, 1.520.053).

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.504 i 16-29enni, 2.859 i trentenni, 5.250 i quarantenni, 13.584 i cinquantenni, 4.597 i sessantenni, 7.023 i settantenni, 799 gli estremamente vulnerabili e 228 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.081.377dosi, corrispondenti al 91,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 31.400 dosi di vaccino Moderna.

​VACCINAZIONE CON ACCESSO DIRETTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Si ricorda che il personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale oppure si è iscritto in base alla rispettiva fascia di età ed è in attesa di ricevere la prima dose può, con accesso diretto e senza prenotazione:

– presentarsi domani nell’hub vaccinale del Valentino a Torino;

– recarsi da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali elencati su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf e www.ilPiemontetivaccina.it; è necessario solo esibire una documentazione che attesti l’appartenenza a questa categoria.