Cosa fare nel week end… Girovagando tra tantissimi eventi nell’Astigiano

Cosa c’è di meglio di avere l’imbarazzo della scelta su cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano?

E’ quello che può capitare in questo week end, che di eventi ne propone davvero tanti, segno che la voglia di ricominciare a guardare avanti e mantenere vive o riprendere tradizioni pre pandemia ce n’è davvero tanta. Ricordate sempre di leggere bene le informazioni per le prenotazioni. In questo articolo facciamo il riepilogo degli eventi ma di tutti già da tempo abbiamo scritto su ATnews dunque… non ci sono scuse!

La chiesa di San Lorenzo a Tigliole

Ci sarà tanto da camminare, correre o pedalare, prima di tutto. Come questa sera a Tigliole, con una serata dedicata alla pedalata o camminata “A Spasso per Tigliole”, ma c’è anche il Cinema al Castello per chi non ama muoversi! (Leggi il programma cliccando QUI).

Per chi invece ama camminare tra le colline ricche di vigneti, allora fa per voi la prima edizione di The Colors Hill 1.0, in programma sabato pomeriggio, nell’ambito della festa patronale di Agliano Terme che continuerà domenica con una giornata ricca di appuntamenti. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate -> QUI.

A Ferrere, sabato 24 luglio, nuova tappa per Monferrato on Stage. Prima ci si siede a cena ed ascoltare la musica con la tappa di Monferrato on Stage. ( è stata annullata per problemi tecnico-organizzativi la “Pedalata Sensoriale” di sabato pomeriggio) Tutte le info –> QUI.

Sabato 24 è una giornata molto ricca di eventi anche a Cocconato, dove è in programma il motoraduno e poi cena in ricordo di Rino Rossato per continuare con una serata in musica nel ricordo di Ennio Morricone. Volete saperne di più? Cliccate -> QUI.

Il Castello di Calosso

Non manca all’appello Calosso, con un nuovo fine settimana all’insegna di “Calosso c’è”. Sabato il parco del Castello ospita la serata teatrale con il Teatro degli Acerbi (info QUI) per proseguire domenica con i Pic Nic e la musica di Mik Soave – prenotazioni entro oggi, venerdì 23 luglio (info QUI).

Sabato sera musica e solidarietà si incontrano nel parco del Castello di Costigliole d’Asti, con il concerto degli Amemanera a favore dell’AIDO, con inizio alle 21 (tutte le info -> QUI)

Domenica a Valleandona, frazione di Asti, ritorna il podismo in provincia di Asti ma non solo: oltre alla corsa competitiva, ci sarà la camminata sullo stesso percorso, di 6 km scarsi, all’interno della riserva naturale, ed anche la possibilità di visitare l’area fossilifera di Valle Botto. Tutte le info per iscrizioni e prenotazioni -> QUI.

Infine, segnaliamo che a Villanova d’Asti è in programma l’Infiorata. Per saperne di più ecco il link -> QUI.

Se non vi basta, ricordate che su Giornarunner.com potete trovare idee per escursioni a Km Zero o poco più, o vedere i luoghi in cui sono ambientati numerosi gli eventi che abbiamo citato, per vedere quanta bellezza vi aspetta!

E ora, non ci resta che augurarvi un buon fine settimana!