Cosa fare nel week end… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

E’ venerdì e siamo alle porte di un nuovo fine settimana.

Finalmente gli eventi pullulano e oltre a girovagare per la nostra bella provincia, si può assistere a spettacoli e partecipare ad escursioni o mangiare tutti insieme.

Ecco cosa vi proponiamo per trascorrere dei piacevoli momenti di svago. Ricordiamo di fare attenzione ai dettagli che trovate nel nostro box Eventi perché è raccomandata o obbligatoria la prenotazione.

CALOSSO

Prosegue la rassegna estiva “Calosso C’è”: dopo il grande successo del primo week end, domani, sabato 10 luglio, la serata prevede lo spettacolo “Magic&Music Show” con due grandi personaggi della TV, Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie per uno show di magia e musica per tutta la famiglia.

Il giorno dopo, domenica pomeriggio, si Cammina cammina con la pro loco per poi degustare prodotti del territorio.

Tutte le info cliccando qui -> EVENTI A CALOSSO

CELLE ENOMONDO

Si pedala invece a Celle Enomondo e tra i Comune dell’Unione Terre di Vini e Tartufi, Revigliasco, Tigliole e San Damiano, con l’inaugurazione del percorso “Scollinando tra Vini e Tartufi”. Per tutti i dettagli clicca qui -> SCOLLINANDO TRA VINI E TARTUFI

SERRAVALLE D’ASTI

Ad Asti, in frazione Serravalle, c’è la “Passeggiata tra i bricchi serravallesi”: questo l’evento organizzato per domenica 11 luglio dall’Associazione Pro Loco Serravallese. Il programma della giornata prevede il ritrovo in Pro Loco a Serravalle D’Asti alle ore 16,30 e la partenza per la passeggiata alle 17. Durante la camminata di circa due ore, per i partecipanti è prevista la visita al maneggio e una sosta presso un punto ristoro. Segue cena per tutti i prenotati. Per saperne di più -> PASSEGGIATA TRA I BRICCHI

PAESAGGI E OLTRE

Doppio appuntamento con il Festival “Paesaggi e oltre”, rassegna teatrale organizzata dal Teatro degli Acerbi, venerdì 9 a Costigliole d’Asti con lo spettacolo su Gigi Riva e Maria Amelia Monti sabato 10 a Montegrosso d’Asti. Per tutti i dettagli clicca qui -> EVENTI TEATRALI

Non vi basta? Su Giornarunner.com trovate sempre nuove curiosità e suggerimenti per vivere la vostra esperienza personalizzata in Monferrato!