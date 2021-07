Cosa fare nel week end… Girovagando tra eventi e sentieri nell’Astigiano

Eventi o sentieri? Alle porte di un nuovo fine settimana eccoci a suggerirvi alcune idee su come trascorrere ore di svago e relax per chi resta a casa o, per chi ci legge da fuori, per venire a fare un giro nell’Astigiano e dintorni.

Eventi ce ne sono tanti, la nostra sezione è tornata ad essere ricca di appuntamenti da segnalarvi (per consultarla clicca QUI) ma per chi ha ancora qualche timore a stare tra la gente – anche se tutti gli eventi sono a numero chiuso e nel rispetto delle norme anticovid – c’è sempre Giornarunner.com il nostro sito speciale dedicato ai percorsi e alle idee per gite a km zero o poco più dove tutte le settimane trovate nuovi spunti per farvi ispirare.

Ma cosa fare dunque nel fine settimana? Vi ricordiamo di consultare gli articoli e gli spazi di ATnews dedicati agli eventi per le modalità di prenotazione a partecipazione!

CALOSSO

“Calosso c’è” prosegue con diversi eventi nel prossimo fine settimana: sabato e domenica sera, alla Nuova Polisportiva a Piana del Salto sono in programma due serate a base di enogastronomia, musica e teatro. Domenica, dal mattino, per gli appassionati del settore c’è il 20° Vespa Raduno. Lasciatevi ispirare con tutto il programma che potete trovare qui -> Eventi Calosso

MONTIGLIO MONFERRATO

Atmosfera country tra cavalli, balli e trattori: l’Agrifestival CIA fa tappa a Montiglio Monferrato sabato 17 luglio. Per saperne di più clicca -> QUI

ROCCAVERANO

Langa Astigiana in festa domenica 18 luglio per la Robiola di Roccaverano D.O.P. con la XX Fiera Carrettesca, dalle 10 del mattino alle 18 con mercato e stand gastronomici da asporto. Tutte le info -> Fiera Carrettesca

MONCALVO

Continua la stagione teatrale estiva a Moncalvo: il secondo appuntamento è in programma sabato 17 luglio alle 21 allo sferisterio “La Fossa dei Leoni” con lo spettacolo “Al Clima non ci credo” con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Tutte le info cliccando -> QUI.

TONCO

Musica e teatro daranno il via, sabato 17 luglio, al calendario di appuntamenti estivi proposti dal Comune di Tonco. Per saperne di più clicca QUI.

PAESAGGI E OLTRE – CASTAGNOLE DELLE LANZE E COAZZOLO

Doppio appuntamento con Paesaggi e Oltre, la lunga rassegna itinerante estiva del Teatro degli Acerbi, sabato 17 e domenica 18 luglio. Tutte le informazioni le trovate -> QUI