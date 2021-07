Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

Nuovo fine settimana e nuovi appuntamenti nell’Astigiano, tra enogastronomia, musica e teatro.

Da dove partiamo? Per iniziare facciamo un salto a Belveglio, dove questa sera comincia “Pub nel Parco”, due serate ospitate dall’area attrezzata “U. Luzi”, dove si potranno degustare hamburger, salsiccia, patatine ed altro ancora allietati dalla musica, mentre domenica si proseguirà con il torneo di bocce. Per tutte le info clicca QUI.

Ripartiamo in direzione Calosso, dove prosegue “Calosso c’è”. La protagonista del sabato sera è la musica al Teatro Comunale con il Coro La Cabalestra di Canale e musica e canto libero (tutte le info -> QUI) e si prosegue domenica con l’apericena alla Nuova Polisportiva a Piana del Salto e la musica balcanica (Info -> QUI)

Teatro sabato sera a Castelnuovo Belbo, con la Compania ‘dla Baudetta (info QUI), torna il teatro anche a Moncalvo domenica 1 agosto con Lella Costa e le “Questioni di cuore” (Info -> QUI)

Il teatro è protagonista anche a Castagnole delle Lanze con Paesaggi e Oltre, sempre nella serata di domenica 1 agosto (Tutte le info qui).

Se non vi basta, ricordate che su Giornarunner.com ogni settimana potete trovare nuove idee per escursioni a Km Zero o poco più.

E ora, non ci resta che augurarvi un buon fine settimana!