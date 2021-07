Cosa fare nel fine settimana … Girovagando tra eventi dell’Astigiano

Finalmente il nostro appuntamento del “Girovagando” prende una nuova veste: ideato nell’estate 2020 e riproposto dalla primavera di quest’anno, come alternativa al nostro storico “Sagre Graal”, essendo stato spazzato tutto via dalla pandemia, la rubrica settimanale ritorna a parlare di eventi.

COCCONATO

Si alza il sipario questa sera su Monferrato on Stage 2021 e lo si fa a Cocconato con l’esclusivo duo americano formato da Thom Chacon, già premiato come “Best New Artist” dalla storica rivista Buscadero, e dal bassista Tony Garnier, storico accompagnatore di Bob Dylan dal 1989. Tutte le info cliccando qui -> Monferrato On stage 2021 a Cocconato

Cocconato non si ferma qui e propone per domenica il 1° Gran Tour, per conoscere l’arte in uno dei Borghi più Belli d’Italia, scoprite di più cliccando qui -> 1° GiroTour nel centro storico di Cocconato

CALOSSO

Inizia la grande rassegna estiva di eventi con “Calosso c’è”, che ci terrà compagnia fino al 22 agosto. Si comincia sabato con la Cena Panoramica in musica e si prosegue domenica con l’inaugurazione, la passeggiata e il pic nic sul “Sentiero Essenze Conoscenze”. Seguite la pagina di eventi dedicata a Calosso per conoscere tutti gli eventi, cliccando QUI -> Programma eventi Calosso c’è

MOMBERCELLI

Movimento ed enogastronomia vanno a braccetto a Mombercelli, con la Friciula Run. L’appuntamento è per sabato 3 luglio con partenza alle 19.30. Si corre tra le bottiglie giganti e vigneti Patrimonio dell’Umanità Unesco e si può scegliere tra due percorsi, uno di 5 e uno di 10, da fare correndo o camminando, e alla fine della fatica si potrà degustare la mitica Friciula di Mombercelli. Tutte le info qui -> Friciula Run a Mombercelli

CASTAGNOLE MONFERRATO

Comincia il secondo tempo di Montalbera. La cantina immersa nelle terre del Ruchè inaugura la Montalbera 360° Experience con due giorni di eventi esclusivi, sabato 3 e domenica 4 luglio. Tutte le informazioni per la prenotazione cliccando qui -> Il secondo tempo di Montalbera diventa realtà con la grande inaugurazione delle Wine Suites

MONCALVO

Incomincia la stagione teatrale a Moncalvo, domenica 4 luglio, con “I Figurini”, tutte le info qui -> Stagione teatrale di Moncalvo: i “Figurini”

MOASCA

Prende il via dai vigneti di Moscato e Barbera patrimonio dell’Umanità, la prima tappa di Agrifestival 2021 Estate, la rassegna culturale e gastronomica ideata dalla Cia Agricoltori italiani di Asti. Per prenotarsi -> Agrifestival 2021: merenda sinoira e passeggiata nella natura

SPETTACOLO ITINERANTE IL CAMPIONE E LA ZANZARA

Spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta. Prende il via nel fine settimana il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunto quest’anno alla ventesima edizione. Posti limitati, per eventuali prenotazioni e tutte le info clicca qui -> Il festival “Paesaggi e oltre” al via nel fine settimana con il doppio appuntamento con Il campione e la zanzara

