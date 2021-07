Convocata l’assemblea dei soci dell’associazione Valle Belbo Pulita

L’Associazione Valle Belbo Pulita convoca l’assemblea annuale dei soci martedì prossimo, 20 luglio, in prima convocazione alle 17,30 e in seconda convocazione alle 18,30 nel Salone San Tommaso (ex circolino), piazza Gioberti a Canelli.

L’Associazione Valle Belbo Pulita costituita nel 2008 grazie al fondatore Gian Carlo Scarrone si propone di migliorare le condizioni ambientali del Belbo cercando di avvicinare le comunità locali al loro torrente, collabora con gli enti responsabili alla salvaguardia dell’ambiente e della salute degli abitanti, monitora la qualità delle acque ed educa alla protezione e al rispetto della natura.

“Tutte le persone che sono interessate a condividere e promuovere le iniziative dell’associazione sono invitate a partecipare all’incontro” fanno sapere dell’associazione.

Nel rispetto della normativa vigente per l’Emergenza Covid-19 durante l’assemblea dovranno essere rispettate le regole anticontagio: indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1metro.