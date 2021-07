Continua la programmazioni di “Penguin Bloom” al Cinema Lumière di Asti

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per una nuova settimana con le nuove proposte cinematografiche.

Continua la programmazione dell film Penguin Bloom, tratto dall’omonimo bestseller, ispirato alla storia vera che ha emozionato il mondo. Nel cast Naomi Watts e Andrew Lincoln per la regia di Glendyn Ivin

Di seguito la programmazione:

Venerdì 23 luglio – ore 21:15, “Penguin Bloom”

Sabato 24 e Domenica 25 luglio – ore 19:30 e 21:30, “Penguin Bloom”

Nel rispetto di tutte le regole previste è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione via mail o al n° 333 593 1921 tramite messaggio o chiamata. Il cinema consiglia inoltre di munirsi di foglietto precompilato con Cognome, Nome e numero di telefono, per sveltire le operazioni di tracciabilità.

Info e numeri di telefono

Telefono con segreteria (utile per orari): 0141.413630

Telefono responsabile per informazioni o prenotazioni: 333 593 1921

Pagina Facebook: lumiere

Sito internet: www.cinemalumiereasti.jimdo.com

Instagram: lumiereasti