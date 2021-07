Continua ad Asti la raccolta firme per il referendum sull’Eutanasia Legale, il calendario dei prossimi appuntamenti

Riceviamo e pubblichiamo

Il primo weekend di banchetti per la proposta referendaria EUTANASIA LEGALE si è concluso con la raccolta di 250 firme. Un risultato incoraggiante, non solo per il numero di firme al di sopra delle aspettative, ma soprattutto per l’entusiasmo con cui hanno aderito molti cittadini, in modo particolare i più giovani, sia quali firmatari, sia dando disponibilità di partecipazione alla raccolta firme.

Di seguito i momenti di raccolta in Asti previsti per questa settimana:

* Martedì 6 luglio,:

Dalle 19:30 alle 21:00 presso il circolo Way – Assauto (corso Pietro Chiesa 20);

Dalle 21 alle 24 presso la Casa del Popolo Santa Libera (via Brofferio 139);

* Mercoledì 7 luglio:

Dalle 9:30 alle 13:00, portici Anfossi di Piazza Alfieri;

*Venerdì 9 luglio:

Dalle 19:30 alle 21 presso il circolo Way – Assauto (corso Pietro Chiesa 20);

Dalle 21 alle 24 presso la Casa del Popolo Santa Libera (via Brofferio 139);

Si segnala inoltre che è possibile firmare presso l’ufficio elettorale del Comune di Asti (ingresso via De Amicis 8) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13; martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

Di settimana in settimana verrà data comunicazione dei momenti di raccolta previsti.

Per il Comitato astigiano Eutanasia Legale

Pinuccia Cantarella (responsabile provinciale)

Mauro Bosia (consigliere comunale)