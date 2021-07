Confcommercio giovani: terminato il primo corso di inglese commerciale con la consegna dei diplomi

Si è concluso ieri, lunedì 5 luglio, il primo corso di Inglese commerciale “Livello Base” organizzato dalla Confcommercio Giovani – Asti.

Il corso strutturato in modalità on-line, partito lo scorso maggio, ha trattato i temi grammaticali di base della lingua inglese con un accento sui vocaboli e le frasi più utilizzate all’interno delle nostre attività con la finalità di potenziare in termini di comunicazione l’accoglienza dei turisti stranieri che sceglieranno come meta i nostri territori.

Il presidente di Confcommercio Giovani Maurizio Toscano commenta così alla consegna degli attestati :”E’ il primo corso organizzato dal nostro gruppo giovani. Vedere un corso così partecipato è gratificante per tutti noi, nonostante ,si sia dovuto svolgere in modalità on-line ad esclusione di quest’ultima lezione. Mi auguro che questo primo corso possa essere utile, tra le altre cose, a sviluppare e migliorare i servizi offerti dai nostri commercianti in termini di accoglienza turistica.

Considerato il successo della prima edizione seguiranno altri corsi a partire dal mese di settembre nell’ottica di rafforzare le sinergie tra i nostri imprenditori del commercio”.

Alla serata conclusiva del corso ha partecipato il sindaco di Asti Maurizio Rasero:” Mi complimento con tutti i corsisti che questa sera hanno ottenuto il diploma, questo a dimostrare la partecipazione e

l’interesse a misurarsi in qualità di imprenditori e non solo. I commercianti che hanno iniziato questo percorso formativo sono un valore aggiunto per la nostra città in prospettiva agli eventi ed

all’accoglienza turistica. Un grazie alla Confcommercio che valorizza i rapporto e la collaborazione con l’amministrazione in qualità di corpo intermedio“.

Il presidente della Confcommercio di Asti Aldo Pia ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa:” La nostra associazione ha sempre attribuito alla formazione un ruolo di primaria importanza perché utile a sviluppare nuove competenze e preparare gli imprenditori ad affrontare le sfide economiche di oggi e di domani”.

Claudio Bruno direttore di Confcommercio :”Questo corso è uno dei tanti strumenti messi a disposizione dalla nostra associazione in previsione degli importanti appuntamenti ai quali i nostri commercianti non potranno mancare come i distretti del commercio che hanno visto riconoscere il distretto urbano di Asti. Un ringraziamento a nome di Confcommercio all’insegnante la Dott.ssa Federica Seguino che ha supportato gli allievi in questo percorso”.

Il segretario Provinciale di Confcommercio Giovani Corrado Attisani ha evidenziato quanto sia importante il ruolo della “sinergia” nell’attuale contesto economico-sociale :” Questo momento formativo dobbiamo intenderlo, sia come investimento nel capitale umano che rappresenta il “bene immateriale” più importante di un’impresa, sia come ritorno alla normalità, ed essere pronti a raggiungere nuovi traguardi guardando al futuro. Il “nostro” Settembre sarà un mese importante ,infatti, partiranno i nuovi corsi dall’ inglese “livello intermedio” a quelli da vetrinista, barista e personale di sala”.