Condannato per aver commesso 269 truffe arrestato dopo le indagini della Squadra Mobile della Questura di Asti

A seguito di un’articolata attività di indagine personale della 1^ Sezione della Squadra Mobile della Questura di Asti, nella giornata del 13 luglio, è stato arrestato a Torino un soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, gravato da una condanna per aver commesso numerosissime truffe.

L’uomo era stato condannato per aver commesso 269 truffe.

E’ quanto anticipato in una nota stampa dalla Questura di Asti, che forniranno domani maggiori informazioni.