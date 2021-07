Come scegliere un allarme per la casa

Il timore di vedere la propria casa violata dai ladri è sempre presente in gran parte delle famiglie italiane, soprattutto nei mesi estivi quando si parte per le vacanze e si lascia ‘scoperta’ la propria abitazione. Un timore spinto anche dalle statistiche, che malgrado il calo fatto registrare nel corso degli ultimi anni vedono ancora un numero estremamente rilevante di furti in abitazione, dal nord al sud dell’Italia.

Per cercare di ovviare alla situazione si ricorre sempre più al supporto della tecnologia, ovvero ad impianti prodotti da aziende specializzate in sistemi di allarme per casa in grado di respingere l’assalto dei malintenzionati. Il quesito da cui partire, in tal senso, è il seguente: come scegliere un prodotto efficace?

Filare o wireless?

Il primo fattore da tenere presente quando si deve optare per un sistema di allarme, è quello relativo alla grande divisione proposta dal mercato: meglio un sistema di allarme filare o wireless? Non si tratta di un dettaglio di poco conto, in quanto al di là del livello tecnologico dell’impianto, il filare presuppone opere murarie di non poco conto e l’intervento in fase di installazione di un tecnico abilitato. Con ovvi riflessi sui costi, che possono in effetti essere più rilevanti da questo punto di vista, ma minori per quanto concerne i componenti.

C’è anche da considerare un altro aspetto: l’antifurto senza fili può essere facilmente smontato e riutilizzato in un nuovo appartamento, ove si decida di andare ad abitare in un luogo diverso. Con il filare tutto ciò non è possibile.

Antifurto casa: meglio il collegamento ad una centrale operativa

Un altro fattore da considerare in fase di scelta, è quello relativo all’eventuale collegamento ad una centrale operativa. In tal caso, infatti, il segnale di allarme viene inviato alle forze dell’ordine, che possono intervenire prontamente per verificare cosa stia effettivamente succedendo. Non adottare questa scelta costringe invece l’interessato a doversi attivare autonomamente per sventare l’eventuale furto, con rischi di non poco conto, oppure provvedere a chiamare le forze dell’ordine quando però il furto potrebbe già essere avvenuto.

Antifurto casa, una soluzione alternativa: il nebbiogeno

Ai tradizionali sistemi di allarme per la casa, nel corso degli ultimi anni si è andata ad affiancare una nuova soluzione, caratterizzata da un livello tecnologico ancora più elevato. Si tratta del nebbiogeno, un antifurto che dopo aver ottenuto notevole successo nel Nord Europa si sta ora affermando anche in altri Paesi, compreso il nostro.

Il concetto da cui parte questa soluzione è abbastanza semplice: rendere impossibile la visibilità nell’ambiente attaccato può rallentare in maniera decisiva i rapinatori e spingerli a fuggire per non essere sorpresi nell’atto di svaligiare la casa. Una volta che il sistema rileva la presenza di estranei, provvede a disperdere nell’ambiente una fitta nebbia, che rende impossibile distinguere i vari oggetti presenti e complicati i movimenti. Sono le stesse forze dell’ordine a consigliare una soluzione di questo genere.

Image by mohamed Hassan from Pixabay