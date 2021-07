Cocconato riconfermato “Bandiera Arancione” per i prossimi tre anni

Vi abbiamo annunciato ieri di due nuovi ingressi nel club delle “Bandiere Arancioni” nell’Astigiano, con l’ingresso di Canelli e Castagnole delle Lanze come Comuni riconosciuti dal marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano.

Oltre ai nuovi ingressi, ci sono state le riconferme per i Comuni astigiani di Moncalvo e Cocconato, quest’ultimo il primo a potersi valere di questo prestigioso riconoscimento [cui è seguito, nel 2020, l’ingresso tra “I Borghi più belli d’Italia”, NdR].

Il Comune di Cocconato, guidato dal Sindaco Umberto Fasoglio (nella foto con la bandiera), è orgoglioso di questa riconferma per il prossimo triennio, 2021-2023, e “ringrazia di cuore tutti quelli che credono in noi, nel nostro bel paese , nella nostra bella Italia !!!!”

E continuano anche gli eventi nel fervente comune anche conosciuto come “Riviera del Monferrato”: sono in arrivo infatti altri appuntamenti in programma sabato 24 luglio, con “C’era una volta …Morricone” e la cena organizzata dalla Pro Loco, preceduti dall’ottava edizione del Motogiro della Colline.