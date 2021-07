Cinema all’aperto a Villanova d’Asti con la Pro Loco

La Pro Loco di Villanova D’Asti nella programmazione estiva non fa mancare il cinema all’aperto con uno spettacolo previsto per sabato prossimo, 10 luglio, alle 21, sotto l’ala di piazza del Mercato.

Sarà proiettato “Smetto quando voglio”. “Un film divertente e dinamico – afferma lo scrittore Max Ponte che l’ha scelto insieme al direttivo della Pro Loco – e allo stesso tempo in grado di farci riflettere su come il nostro paese sia spesso ingrato verso laureati e ricercatori. Sydney Sibilia è un ottimo regista che ha confermato il suo talento con il suo ultimo lavoro”. La proiezione prosegue la volontà della Pro Loco di aprire alla cultura: “Dopo il successo della festa della musica non ci fermiamo e continuiamo ad animare Villanova con le nostre proposte aperte a tutti” commenta la presidente Maria Anna Butera.

Il film verrà proiettato sotto l’ala della piazza del Mercato con maxi-schermo allestito con tecnologia fornita da Vr Audio (Service di Acqui Terme) per garantire il massimo della qualità audio-video. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (200 i posti disponibili). Ci sarà anche un’area bar della Pro Loco.