Chiusura ufficio postale a Serravalle d’Asti, Angela Quaglia: “Quali soluzioni si pensa di metter in campo?”

LA consigliera comunale Angela Quaglia ha rivolto al sindaco di Asti un’interrogazione al Sindaco di Asti sulla chisura dell’ufficio postale nella frazione Serravalle d’Asti.

“Il problema della chiusura dell’ufficio postale è molto sentito perchè crea molti disagi. Tempo fa gli abitanti avevano inviato una petizione in Comune chiedendo di farsi portavoce delle loro istanze. Da che io sappia non è successo nulla. Forse sollevare il problema potrebbe risvegliare l’interesse ad occuparsene” commenta Angela Quaglia.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione

Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti, avendo ricevuto, per conoscenza, alcuni mesi fa, una lettera da parte degli abitanti di Serravalle d’Asti che lamentavano il disservizio creato dalla chiusura dell’Ufficio postale della frazione, ed avendo avuto ulteriore conferma, recentemente, del disagio a cui devono sottoporsi gli abitanti, in particolare gli anziani, per quanto riguarda la riscossione della pensione, il pagamento delle bollette ecc,

non avendo avuto notizie in merito ad eventuali iniziative assunte dall’Amministrazione nei confronti della Direzione delle Poste Italiane.

INTERROGA la S.V.

Per conoscere:

1) quali iniziative ha messo in atto l’Amministrazione nei confronti di Poste Italiane;

2) quali sono state, eventualmente, le risposte date;

3) quali soluzioni si pensa di mettere in campo per agevolare gli abitanti (soprattutto gli anziani) della frazione.

Asti, 15 luglio 2021

Angela Quaglia- CambiAMO Asti