“Che sarà di noi dopo la pandemia?”: in vendita il nuovo libro di Millegocce onlus

A partire da mercoledi 7 luglio sarà acquistabile presso alcune librerie astigiane (Marchia, Il Punto, Il Pellicano, Goggia, Alphabeta e Alberi d’Acqua) il nono libro della Collana Millegocce dal titolo “Che sarà di noi dopo la pandemia?!”

Il libro raccoglie 47 racconti di astigiani generosi che ne hanno fatto dono all’associazione, è arricchito da 25 fotografie di disegni della Divina Commedia di Gustave Dorè e porta in copertina il disegno di Luisella Bozzi Torta. Il volume costa 10 euro ed il ricavato sarà interamente utilizzato per l’acquisto di sedie a rotelle, girelli, stampelle ed arti artificiali per i bambini della “Disabled Childrens Home” di Tuuru, Kenya