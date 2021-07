Cerrina, mostra di fine anno alla scuola primaria

Negli ultimi mesi di scuola i bambini della primaria di Cerrina Monferrato hanno svolto buona parte delle lezioni all’aperto, usufruendo degli spazi esterni del cortile, principalmente dove erano stati collocati i gazebo da parte dell’amministrazione comunale.

Proprio in questi spazi gli alunni con i loro insegnanti hanno allestito una coloratissima mostra denominata “Viva l’estate”. Nei vari angoli, nelle rientranze dell’edificio, sono stati esposti elaborati sul tema dell’estate: poesie, filastrocche scritte in modo artistico, elaborati grafico-pittorici, anche tridimensionali, utilizzando materiale riciclato, coloratissimi e simpaticissimi pesci e polipetti imprigionati in una lunga rete, prati infiniti da dove spuntavano papaveri, come quelli che siamo abituati a vedere passeggiando per le nostre verdeggianti colline, godendo del caldo e dei colori dell’estate e, soprattutto, delle sospirate vacanze. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dagli alunni e ancor di più dalle loro famiglie, che hanno così potuto condividere questo simpatico momento di scuola.