Cerrina: grande spettacolo di Mirelmiki Puccy show alla scuola dell’infanzia

Musica, colori e tante risate: cosa può esserci di più bello per concludere l’anno scolastico?

Proprio in questo modo i bambini della scuola dell’infanzia di Cerrina M.to hanno vissuto emozioni indescrivibili, assistendo allo spettacolo portato in scena nel cortile della loro stessa scuola. Esilaranti le scenette che Mirella, Michele e Puccio, ovvero il trio MirelMiky Puccy Show, hanno presentato al giovane pubblico, suscitando divertimento e risate a più non posso.

Per non parlare della parentesi di spettacolo che l’amico Puccio (Puccy Show) ha dedicato al trasformismo (d’altra parte lui è uno dei più famosi trasformisti italiani, n.d.r.) e all’illusionismo, dando vita ad un susseguirsi di personaggi dai poteri magici. Insomma, una ventata di buonumore che ha fatto molto bene ai cuori dei piccoli e dei grandi.