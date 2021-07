Carrefour richiama crema da cucina vegetale per ossido di etilene

Un’emergenza senza fine, quella dell’ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico al centro di ritiri dal mercato in tutto il mondo da diversi mesi. Dopo aver sconvolto il mercato dei prodotti da forno, dei dolciumi e di molti altri alimenti contenenti sesamo trovato contaminato e proveniente soprattutto dall’India, le autorità europee pensavano forse di aver risolto il problema.

E invece la vicenda, tra ritardi e rincorse alla presenza del pesticida, si è allargata ad altre materie prime e ad altri ingredienti come l’E410, la farina di semi di carrube. Come nel caso del richiamo di ieri ma implementato oggi dalla catena dei supermercati CARREFOUR sul suo sito internet il richiamo della CREMA DA CUCINA VEGETALE UHT A LUNGA CONSERVAZIONE, a marchio Carrefour VEG per presenza “di ossido di etilene in un ingrediente, la farina di semi di carrube”.

Il lotto in questione è il n° 21090 in confezione da 20 ml, con scadenza minima del 26/12/2021, commercializzata da GS S.p.A ma prodotta da Unigrà srl con sede dello stabilimento a Conselice, in provincia di Ravenna. CARREFOUR precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita.

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso.

2021_43_CARTELLO_RICHIAMO_CREMA_CUCINA_CRF_VEG