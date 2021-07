Cantare il karaoke per scoprire Shakespeare: “senzasipario” fa tappa ad Antignano e punta sull’originalità

Il 14 luglio il debutto della rassegna “senzasipario” è stato salutato da un folto pubblico che, nel Parco Municipale di Tigliole e in un suggestivo contesto paesaggistico, ha applaudito la lettura teatrale di Francesco Visconti affiancato dal pianista Lorenzo Morra.

Prossimo appuntamento mercoledì 21 luglio, nella piazzetta degli Ulivi ad Antignano, con uno degli appuntamenti più originali della rassegna: si potrà scoprire Shakespeare cantando il karaoke.

Alle 21 Tournée da Bar, giovane impresa culturale che agisce in luoghi teatralmente non convenzionali, sotto al titolo “Shakespeare’s Karaoke” farà incontrare la musica pop con l’opera del grande drammaturgo e poeta inglese. Tra una canzone e l’altra si racconteranno, in modo inedito e assolutamente fuori dagli schemi, i classici di William Shakespeare, accompagnando il pubblico alla scoperta dei collegamenti tra le opere del Bardo e la musica trash e pop italiana.

Quello che si preannuncia come lo spettacolo “più culturalmente pazzo e collettivamente stonato che si possa immaginare” entra pienamente nello spirito di “senzasipario”, rassegna itinerante voluta dal SEA delle Colline Alfieri (Servizi Emergenza Anziani) con l’intento di creare occasioni di incontro per le comunità locali (otto i paesi coinvolti) attraverso il linguaggio della cultura: teatro, musica, letteratura.

“E se vi domandate come sia possibile passare da Macbeth a Renato Zero, da Romeo e Giulietta a Max Pezzali e da Ofelia a Raffaella Carrà, e quali connessioni possano esistere tra William Shakespeare ed i Ricchi e Poveri, allora l’unica possibilità per scoprirlo è partecipare ad un Karaoke Shakespeariano”, l’invito di Tournée da Bar.

In scena i cerimonieri Davide Lorenzo Palla e Ariele Frizzante: il primo, attore diplomato alla scuola Paolo Grassi, lavora da anni con diversi esponenti del panorama teatrale nazionale (Massimo Castri, Marco Bernardi, Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Serena Sinigaglia, Maria Consagra, ecc.) ed è ideatore e direttore artistico di Tournée da Bar. Frizzante è conduttore radiofonico, dj, cantante e chitarrista della band punk rock varesotta P.A.Y., creatore di contenuti d’avanguardia, youtuber e, come lui stesso si definisce, “agitatore di karaoke”. Il terzetto è completato da Tiziano Cannas Aghedu, polistrumentista (tromba, fisarmonica, pianoforte), compositore, arrangiatore, stabile collaboratore di Enrico Bertolino e di diverse realtà teatrali e musicali nazionali.

Anche questo spettacolo, come gli altri tredici di “senzasipario” (ospitati a Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, Ferrere, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole), sarà a ingresso libero. La rassegna, ideata da Mario Nosengo, è sostenuta da Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Info: 348.5304055 (dal lunedì al venerdì ore 11-13).

“Sono solo canzonette” recuperato il 30 agosto a Revigliasco

Fermato dalla pioggia, lo spettacolo con Andrea Murchio e Alessia Olivetti avrebbe dovuto aprire il cartellone martedì 13 luglio. La nuova data in calendario per “Sono solo canzonette” è lunedì 30 agosto, alle 21, a Revigliasco (piazza Garons).