Calosso c’è continua con il “Magic&Music Show” e con “Cammina cammina”

Archiviato il primo fine settimana di “Calosso c’è”, gli eventi nel bel Comune immerso tra i vigneti prosegue il prossimo fine settimana con due eventi da non perdere.

Il primo è sabato 10 luglio, alle 21,30, nel parco dell’affascinante Castello di Calosso, messo a disposizione della famiglia Balladore Pallieri, dove si esibiranno in un grande spettacolo per tutta la famiglia, Gabriele Mago Gentile e la cantante Nicole Magolie. (per tutte le info clicca QUI).

Domenica 11 luglio tornano invece il movimento e l’enogastronomia, tra i Paesaggi Vitinivicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco. Alle 17 l’appuntamento è con Cammina…cammina, a cura della Pro Loco di Calosso, che propone anche quest’anno la tradizionale passeggiata eno..eco..gastro..logica non competitiva. Ritrovo presso il Salone Don Monticone in via Sant’Alessandro.

Sul volantino tutte le info per la partecipazione alla camminata e alla cena che seguirà, su prenotazione. Prenotazioni alla camminata e alla cena al 3917252974