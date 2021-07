Branco di cinghiali a Serravalle d’Asti: diverse segnalazioni e un incidente

Negli ultimi giorni ci sono giunte diverse segnalazioni da parte degli abitanti di Serravalle d’Asti di un branco di cinghiali che si sposta nei campi di granoturco costeggiando il rio Rilate.

Ne sono stati contati fino ad 11 e si avvicinano a giardini e orti delle abitazioni. Alcuni giorni fa un’automobile ne ha investito uno in località Valmairone. Si consiglia attenzione agli automobilisti che si trovano a passare dalla frazione astigiana, in modo particolare chi deve percorrere strada Santena, via stretta dalla poca visibilità.