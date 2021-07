“Atlas” in programma nel fine settimana al cinema Lumière di Asti

Da domani, venerdì 9luglio, e solo per il fine settimana il cinema Lumière di Asti (corso Dante 188) propone il il film “Atlas” di Niccolò Castelli con Matilda De Angelis: una storia toccante che valorizza la vicinanza delle persone anche nei momenti difficili della vita.

Di seguito la programmazione del prossimo weekend:

VENERDÌ 9 luglio alle ore 21.15

SABATO e DOMENICA (10 e 11 luglio) alle 19.30 ed alle 21.30.

Lo staff del cinema consiglia al pubblico di presentarsi muniti di foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità. La prenotazione non è obbligatoria.

Per info e contatti: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile).