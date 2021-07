Incidente in via San’Evasio ad Asti in tarda mattinata.

Coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che però ha riportato fortunatamente lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, i soccoritori 118 e la Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.