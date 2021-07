Asti, raccolta firme per la la proposta referendaria Eutanasia Legale: i banchetti previsti nel fine settimana

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo due settimane di banchetti per la proposta referendaria EUTANASIA LEGALE le firme raccolte sono 700. Prossimo obiettivo: 1000 firme. Per questo abbiamo organizzato un’intera giornata di raccolta per il prossimo sabato 24 luglio, con l’obiettivo di raccogliere 300 firme in 12 ore. Di seguito i banchetti previsti nella giornata:

SABATO 24 LUGLIO

9:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00 piazza Alfieri lato Portici Anfossi

20:00 – 01:00 “A FAR L’AMORE COMINCIA TU”, evento organizzato da AstiPride presso la Casa del Popolo di via Brofferio 129

21:30 – 01:00

DIAVOLO ROSSO, piazza San Martino

FUORILUOGO, via Govone 15

Si segnala inoltre che è possibile firmare presso l’ufficio elettorale del Comune di Asti (ingresso via De Amicis 8) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13; martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

Di settimana in settimana verrà data comunicazione dei momenti di raccolta previsti fino alla data di chiusura definitiva della raccolta, il 30 settembre.

Per il Comitato astigiano Eutanasia Legale

Pinuccia Cantarella (responsabile provinciale)

Mauro Bosia (consigliere comunale