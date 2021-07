Asti, porte aperte per i cittadini over65 in cinque circoli ricreativi

Porte aperte per i cittadini over65 durante il periodo estivo, dal 15 luglio al 15 settembre in alcuni circoli ricreativi della città.

A rispondere alla manifestazione d’interesse con cui il Comune richiedeva la disponibilità di aprire le propre sedi hanno risposto nello specifico: il Circolo “Dipendenti Comunali”, il Nuovo Circolo Nosenzo, il Circolo San Domenico Savio, Il Circolo Sempre uniti-dipendenti Cassa di Risparmio- e il Circolo Way- Assauto “Remo Dovano”.

La disponibilità dei circoli consentirà agli operatori dei servizi sociali di agire anche in modo trasversale sul fenomeno della solitudine degli anziani, commenta il dott. Giolito dirigente dei Servizi Sociali, in quanto in collaborazione con la Cooperativa Marta, che gestisce in appalto il servizio di assistenza domiciliare, si sta programmando la presenza di due ore in ogni circolo di un operatore OSS che si occuperà di rilevare sia i parametri vitali (temperatura corporea, pressione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria) sia di dare uno spazio di ascolto sia di dare informazioni sui servizi presenti sul territorio rivolti agli anziani.

Chi è interessato all’iscrizione può rivolgersi direttamente al circolo scelto tra quelli che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre si ricorda che il tesseramento è gratuito, con validità 15 luglio- 15 settembre e che è possibile iscriversi ad un solo Circolo.

“Per inaugurare l’iniziativa – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – con alcuni operatori, faremo visita a centri creativi”. Di seguito il calendario delle visite degli amministratori con i contatti dei singoli circoli:

– lunedì 19 luglio ore 16.00 Circolo San Domenico Savio- Via Tosi, 30 – 0141-271879

– venerdì 23 luglio ore 17.00 Nuovo Circolo Nosenzo – Via Corridoni,51- 0141-215742

– lunedì 26 luglio ore 16.00 Sempre Uniti Via B. Pallio,26 /0141-592588

– mercoledì 28 luglio ore 17.00 Way Assunto, C.so Pietro Chiesa,20 – 0141-592543

– giovedì 29 luglio ore 21.00 Circolo dipendenti comunali, via del Bosco, 10 -0141-34350/335-6641102