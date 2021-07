Appena rientrati dallo spegnimento dell’incendio in cui sono state coinvolte due automobili in via Botallo ad Asti (leggi QUI i dettagli), i Vigili del Fuoco sono nuovamente intervenuti su un altro incendio.

Anche in questo caso un’autovettura è andata in fiamme su sede stradale in strada Val Mongogno, tra località Variglie e Revigliasco d’Asti.

Su posto sono intervenuti APS e pick up.