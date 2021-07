Asti, inaugurazione del nuovo campo da calcetto a Valleandona

Sarà inaugurato domenica prossima, 18 luglio, il campo giochi e il campo da calcetto della Parrocchia di Valleandona, realizzato durante l’anno di pandemia. “E’ stato il risultato della collaborazione di molti” commenta il parroco don Luigi Berzano che con un gruppo di famiglie ha lavorato per creare un ambiente sereno e a misura di diverse generazioni.

“Negli anni molte famiglie hanno scelto di vivere in questa Valle così speciale, lontano dalla città ma a sua volta vicina e comoda ai servizi, scegliendo di far nascere e crescere molti bambini e ragazzi che hanno maturato l’esigenza di avere un luogo di incontro e aggregazione – continua il parroco – Il miracolo che avviene nella nostra piccola realtà è anche lo splendido rapporto e scambio generazionale che si è creato tra i giovani e gli anziani che si incontrano nei locali parrocchiali e al campetto per scambiarsi opinioni e passare un po’ di tempo insieme”.

Il campo giochi verrà inaugurato domenica alle 18 presso l’area attrezzata della Parrocchia di Valleandona, alla presenza del vescovo di Asti Marco Pastaro, del sindaco Maurizio Rasero e di alcuni assessori e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Dopo il taglio del nastro ed una bicchierata di buon auspicio verrà svolto un mini torneo tra i bambini e i papà della Valle. Saranno presenti alcune realtà del territorio tra cui gli amati pony che animeranno la serata per i più piccoli.