Asti, contributi a sostegno delle persone non autosufficienti

Durante l’emergenza Coronavirus le persone non autosufficienti sono state quelle che più di altre si sono trovate ad affrontare insieme ai loro famigliari difficoltà importanti non solo nella gestione della quotidianità ma anche e soprattutto nel sostegno al processo di cura per loro indispensabile.

La Regione Piemonte nel corso di questi mesi tra le tante iniziative promosse per far fronte alle crescenti difficoltà dei soggetti non autosufficienti attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 3-3084, ha stanziato delle risorse per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di persone non autosufficienti. Pertanto è stato pubblicato ed è accessibile sul sito del Comune di Asti (www.comune.asti.it) l’avviso per l’attribuzione di contributi straordinari per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica.

Il contributo, di carattere straordinario e della durata di 12 mesi, dovrà essere utilizzato esclusivamente per prestazioni socio-sanitarie e sociali regolarmente contabilizzate.