Asti, automobili in fiamme in via Botallo

Sono state completamente avvolte dalle fiamme due automobili in via Botallo (ex ospedale) che questa mattina intorno alle 8 sono andate distrutte da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco (l’incendio è in fase di spegnimento) e la Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.

Dalla via si è innalzata un’alta colonna di fumo denso e nero che si vedeva da diverse parti della città, come dimostra la foto che segue scattata dalla zona nord della città.