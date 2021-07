I Vigili del Fuoco sono impegnati nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio, in un’esercitazione per soccorso auto in fiume.

Sul ponte del Tanaro, in corso Savona ad Asti, ci sono diversi mezzi, anche anfibi. Il traffico non è bloccato e non si registrano code o rallentamenti. Ad essere stato bloccato è solamente il passaggio pedonale.