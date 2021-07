Asti, aperto al Polo universitario lo sportello informativo per l’iscrizione al corso di laurea in Infermieristica

Fino al 29 luglio 2021, nella sede del Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti, in piazzale Fabrizio De Andrè (ex caserma Colli di Felizzano), sarà operativo lo sportello informativo per gli studenti interessati a frequentare, nella sessione accademica 2021/22, il corso di laurea in Infermieristica di Asti.

Nell’orario dedicato allo sportello i tutor di Infermieristica saranno a disposizione degli studenti per chiarimenti, dubbi, informazioni su quanto è necessario per immatricolarsi. Gli addetti allo sportello riceveranno gli interessati solo su appuntamento, da fissare telefonicamente allo 0141.33435.

In particolare verranno fornite indicazioni ai futuri iscritti su come affrontare il test di ammissione presso l’Università di Torino che si svolgerà martedì 7 settembre, sulle modalità di iscrizione on-line al test di ingresso, sull’organizzazione delle attività, le materie di studio, il tirocinio, il lavoro nei laboratori esperienziali e gestuali, le attività elettive. Inoltre, verranno illustrati i servizi Edisu Piemonte a favore degli studenti universitari e si potrà visitare la sede dell’ateneo di Asti.

ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE

La domanda di iscrizione al “Test di ammissione” di Uni TO dovrà essere presentata dal 7 luglio alle ore 15 del 3 agosto 2021. Per iscriversi occorre: – registrarsi al portale di Ateneo, se non ancora in possesso delle credenziali di UniTo; – compilare online la domanda di iscrizione al test di ammissione dalla propria MyUniTo. La mancata presentazione della stessa esclude automaticamente il candidato dalle procedure concorsuali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI AMMISSIONE

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 7 settembre 2021, alle ore 13.00. I candidati dovranno presentarsi presso Lingotto Fiere con ingresso da Via Nizza 280, Torino, all’orario di convocazione e secondo le modalità che saranno successivamente comunicate tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 4 settembre 2021.

VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEI CANDIDATI

Il giorno stabilito per l’esecuzione della prova i candidati sono ammessi a sostenere la prova solo previa esibizione di un valido documento d’identità personale.