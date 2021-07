Asti, Angela Quaglia: “E’ stato indetto l’appalto per la sfalcio delle banchine stradali?”

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione presentata dalla consigliera comunale Angela Quaglia.

Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

La sottoscritta Quaglia Angela, consigliere comunale del gruppo CambiAMO Asti, avendo ricevuto molte lamentele da abitanti delle frazioni circa il mancato sfalcio dell’erba sulle banchine stradali e avendo verificato personalmente, nel percorrere le strade comunali verso le frazioni, come l’erba sul ciglio delle strade sia così alta da impedire la visibilità,

INTERROGA la S.V.

Per sapere:

1) se e quando è stato indetto l’appalto per lo sfalcio delle banchine stradali;

2) quali sono le condizioni previste ( numero di passate, importo ecc)

3) quando inizieranno i lavori di pulizia;

4) quale ditta si è aggiudicata l’appalto:

5) se è prevista la triturazione dell’erba o se l’erba verrà lasciata intera a seccare sul bordo strada così come è successo lo scorso anno.

Asti, 19 luglio 2021

Angela Quaglia