Asti, al Santuario della Beata Vergine del Portone una messa per San Camillo de Lellis, patrono dei malati e degli operatori sanitari

Sabato 10 luglio alle 10, nel Santuario della Beata Vergine del Portone, il vescovo Marco Prastaro presiederà la celebrazione eucaristica in occasione di San Camillo de Lellis, patrono degli ospedali, dei malati e di tutto il personale sanitario.

L’appuntamento è rivolto oltre a tutti gli operatori sanitari e i volontari afferenti alle undici associazioni e movimenti inseriti nella Pastorale della Salute, anche ai Ministri straordinari per la distribuzione della Comunione della Diocesi.

“Si tratta di un appuntamento in calendario da tempo, prima che la pandemia bloccasse il percorso di formazione 2020-21 dedicato a coloro che svolgono il prezioso servizio di visitare gli ammalati e di portare loro la Comunione nelle abitazioni, nelle case di riposo o in ospedale” spiegano dalla Pastorale della Salute.