Asti, al Polo Universitario prende il via un Summer Camp per riportare in laboratorio studenti e studentesse

Lunedì 12 luglio al Polo Universitario UniASTISS (Piazzale Fabrizio de Andrè, Asti) prende il via il Summer Camp SUISMtoLAB, il progetto del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università di Torino che riporta le studentesse e gli studenti del Corso in attività di laboratorio per le per le esercitazioni tecnico-pratiche previste dal piano di studi.

In considerazione delle peculiarità caratterizzanti del percorso formativo che valorizzano fortemente la quantità e qualità delle attività didattiche tecnico-pratiche, il Summer Camp costituisce un’esperienza intensiva rivolta a studentesse e studenti del I e del II anno, utile a incrementare le occasioni per sperimentare, in un contesto di confronto con i docenti, i compagni e compagne di corso, le attività fondamentali previste dall’offerta formativa.

Dopo un anno accademico nel quale le attività didattiche non sono state svolte in forma pratica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 questo tipo di proposta formativa, a partecipazione gratuita, è una risposta alla necessità di attività pratica delle studentesse e degli studenti che hanno intrapreso il percorso di studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

Studenti e studentesse saranno impegnati in allenamenti intensivi relativi agli insegnamenti di Atletica, Basi del movimento, Sport di squadra (Basket e Volley), Sport natatori, Sport tecnico-combinatori (Ritmica e Artistica) e Teoria dell’allenamento. Le attività varranno per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il tirocinio.

Il campo estivo sarà organizzato nel periodo compreso fra il 12 e il 23 luglio e si svolgerà nelle sedi dell’Università di Torino, Asti e Cuneo. Dopo l’apertura presso il Polo di ASTISS, il campo chiuderà il 23 luglio a partire dalle 17 presso lo Stadio Primo Nebiolo e vedrà i partecipanti di tutte le sedi nelle quali è attivo il Corso di Laurea (Torino, Asti e Cuneo) impegnati nella manifestazione sportiva SUISM GAMES Trofeo Patrizia Signor.

Il Summer Camp è interamente finanziato da SUISM e beneficia del supporto del Polo di Astiss e degli enti locali per gli aspetti logistici e di organizzazione. Nella sede di Cuneo gli impianti sono resi disponibili dagli enti territoriali della città.

“A causa dell’emergenza sanitaria generata dall’epidemia di COVID-19 – dichiara la presidente del Corso di Laurea, professoressa Claudia Palestrini – il corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie di Torino ha dovuto sospendere la normale attività didattica, caratterizzata da numerose attività tecnico-pratiche. In qualità di Presidente del corso di Laurea e a nome di tutto il corpo docente ringrazio gli studenti per la piena collaborazione dimostrata e per la matura comprensione con cui hanno affrontato questo lungo e difficile periodo. Ora, con fiducia, gradualità e pieno rispetto delle norme, viene data agli studenti la possibilità di recuperare alcune attività formative tramite l’esperienza estiva del Summer Camp SUISMtoLAB. Mi auguro che tale iniziativa possa essere apprezzata e interamente sfruttata anche per acquisire competenze personali”.