Asti, al Polo Universitario iniziato il Summer Camp SUISMtoLAB

Ha preso il via oggi, lunedì 12 luglio, al Polo Universitario UniASTISS (Piazzale Fabrizio de Andrè, Asti) il Summer Camp SUISMtoLAB, il progetto del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università di Torino che riporta le studentesse e gli studenti del Corso in attività di laboratorio per le per le esercitazioni tecnico-pratiche previste dal piano di studi.

Oggi pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del Presidente Astiss, Mario Sacco, affiancato da Giovanni Musella e Sara Bagnato.

In considerazione delle peculiarità caratterizzanti del percorso formativo che valorizzano fortemente la quantità e qualità delle attività didattiche tecnico-pratiche, il Summer Camp costituisce un’esperienza intensiva rivolta a studentesse e studenti del I e del II anno, utile a incrementare le occasioni per sperimentare, in un contesto di confronto con i docenti, i compagni e compagne di corso, le attività fondamentali previste dall’offerta formativa.

Dopo un anno accademico nel quale le attività didattiche non sono state svolte in forma pratica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 questo tipo di proposta formativa, a partecipazione gratuita, è una risposta alla necessità di attività pratica delle studentesse e degli studenti che hanno intrapreso il percorso di studi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

Studenti e studentesse saranno impegnati in allenamenti intensivi relativi agli insegnamenti di Atletica, Basi del movimento, Sport di squadra (Basket e Volley), Sport natatori, Sport tecnico-combinatori (Ritmica e Artistica) e Teoria dell’allenamento. Le attività varranno per il riconoscimento dei crediti formativi validi per il tirocinio.

Il campo estivo sarà organizzato nel periodo compreso fra il 12 e il 23 luglio e si svolgerà nelle sedi dell’Università di Torino, Asti e Cuneo. Dopo l’apertura presso il Polo di ASTISS, il campo chiuderà il 23 luglio a partire dalle 17 presso lo Stadio Primo Nebiolo e vedrà i partecipanti di tutte le sedi nelle quali è attivo il Corso di Laurea (Torino, Asti e Cuneo) impegnati nella manifestazione sportiva SUISM GAMES Trofeo Patrizia Signor.

Il Summer Camp è interamente finanziato da SUISM e beneficia del supporto del Polo di Astiss e degli enti locali per gli aspetti logistici e di organizzazione. Nella sede di Cuneo gli impianti sono resi disponibili dagli enti territoriali della città.

Mario Sacco: “Dopo le scuole summer e winter school si organizza la summer camp Suism To Lab, intensa attività unita al corsi della Suism fiore all’occhiello del nostro polo universitario in quanto con la sede centrale dell’università di Torino per il Censis è al primo posto in Italia per importanza e gradimento della popolazione studentesca per qualità dei servizi e della didattica da parte della popolazione studentesca”.

Giovanni Musella: “70 studenti sono di Asti i restanti sono delle sedi di Cuneo e Torino. Si tratta di attività rilevanti che portano i nostri studenti a svolgere le attività in presenza dopo mesi di distanziamento per l’emergenza sanitaria°.