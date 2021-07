Assegnate le deleghe di Segreteria alla Cisl Scuola di Alessandria Asti

Cisl Scuola Alessandria-Asti ha assegnato, nella giornata odierna, le deleghe di segreteria.

Carlo Cervi, Segretario Generale, si occuperà dei rapporti con la confederazione provinciale, regionale e con le altre categorie, delle relazioni con gli uffici scolastici territoriali, con gli enti locali e con le altre organizzazioni sindacali. A Federico De Martino è stata assegnata la delega di Segretario Amministrativo; oltre alle attività contabili-gestionali si occuperà delle politiche di proselitismo e dell’informazione in collaborazione con Paola Usai, Segretaria Organizzativa che si occuperà degli aspetti legati al coordinamento della struttura territoriale e anche della formazione interna ed esterna all’associazione.

La Segreteria della Cisl Scuola di Alessandria Asti è pronta per affrontare le sfide del prossimo futuro, legate in particolar modo all’emergenza sanitaria che di fatto ha condizionato il normale svolgimento delle attività scolastiche, rivoluzionando il modo di fare ed intendere l’insegnamento da parte del corpo docente e degli alunni.

A proposito di sfide future per il sindacato, in occasione delle nomine, si sono toccati argomenti come il ritorno alla didattica in presenza, l’eventuale vaccinazione di personale scolastico e studenti e la prosecuzione delle vertenze aperte con Ministero e Governo. Temi cogenti che certamente caratterizzeranno quest’estate insieme alle nomine dei docenti e del personale ATA per il corretto avvio dell’anno scolastico.

Nonostante la pandemia la Cisl Scuola di Alessandria Asti ha continuato ad essere molto attiva e presente; basti pensare al supporto dato ai propri assistiti nell’inserimento dei profili nelle graduatorie ATA e all’assistenza ai docenti nella preparazione dei vari concorsi o nella presentazione di domande di assegnazione/utilizzazione e immissione in ruolo.

Supporto e assistenza continui sia di presenza, presso le sedi sindacali – nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio – che con l’ausilio dei più disparati supporti telematici.

In questi mesi la Cisl Scuola di Alessandria Asti ha sfruttato a pieno le potenzialità delle piattaforme di web meeting per tenere incontri online, per organizzare webinar formativi, per condividere materiali didattici in formato digitale e video tutorial. A tal proposito il sito Internet, la pagina Facebook ed il canale YouTube della Cisl Scuola di Alessandria Asti sono ormai dei veri e propri punti di riferimento a livello nazionale, apprezzatissimi dagli addetti ai lavori (e non solo) per la tempestività degli aggiornamenti e la completezza e attendibilità delle informazioni riportate.

In questi mesi Segreteria ed operatori hanno sempre dato continuità al rapporto con i propri rappresentanti sindacali, organizzando incontri online periodici in cui venivano trattati i temi più ampi e attuali, dalle problematiche interne agli istituti del territorio, per arrivare a toccare quelli relativi alle sfide pedagogiche e culturali che la Scuola e il Sindacato dovranno affrontare nei mesi e negli anni a venire.